Frá Eyjum í Breiðholtið

Handknattleikskonan Dagbjört Ýr Ólafsdóttir Hansen hefur samið við uppeldisfélag sitt ÍR um að leika með liðinu næstu tvö ár. Dagbjört Ýr kemur frá ÍBV, þar sem hún lék undanfarin tvö tímabil.
Dagbjört Ýr er vinstri hornamaður sem var hluti af liði ÍR sem tryggði sér sæti í úrvalsdeild vorið 2023 og hélt svo til Vestmannaeyja.
Skoraði hún 34 mörk í 21 leik fyrir ÍBV á síðasta tímabili.
„Við ÍR-ingar erum glaðir að endurheimta Dagbjörtu og hlökkum til að sjá hana láta til sín taka aftur á heimaslóðum!“ sagði í tilkynningu frá handknattleiksdeild ÍR.