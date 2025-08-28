Íþróttir | Handbolti | mbl | 28.8.2025 | 15:33

Framlengir í Kópavogi

Kristján Pétur Barðason.
Kristján Pétur Barðason. Ljósmynd/HK

Handknattleiksmaðurinn Kristján Pétur Barðason hefur skrifað undir nýjan samning við HK og leikur því áfram með liðinu á komandi tímabili.

Kristján Pétur er 22 ára gamall og leikur í stöðu hægri hornamanns. Er hann uppalinn HK-ingur.

„Við erum gríðarlega ánægð með að Kristján Pétur hafi framlengt samning sinn við HK!

Kristján er hægri hornamaður sem mun mynda öflugt teymi með Leó Snæ [Péturssyni] í vetur og við bindum miklar vonir við hans framlag á komandi tímabili,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá handknattleiksdeild HK.

