Framlengir í Kópavogi

Handknattleiksmaðurinn Kristján Pétur Barðason hefur skrifað undir nýjan samning við HK og leikur því áfram með liðinu á komandi tímabili.
Kristján Pétur er 22 ára gamall og leikur í stöðu hægri hornamanns. Er hann uppalinn HK-ingur.
„Við erum gríðarlega ánægð með að Kristján Pétur hafi framlengt samning sinn við HK!
Kristján er hægri hornamaður sem mun mynda öflugt teymi með Leó Snæ [Péturssyni] í vetur og við bindum miklar vonir við hans framlag á komandi tímabili,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá handknattleiksdeild HK.