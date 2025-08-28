Öflugur í bikarsigri

Einar Bragi Aðalsteinsson átti góðan leik Kristianstad þegar liðið vann öruggan sigur á Lund, 33:22, í riðli 2 í sænsku bikarkeppninni í handknattleik í gærkvöldi.
Einar Bragi skoraði fjögur mörk fyrir Kristianstad þegar liðið tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum bikarsins.
Amo, sem Arnar Birkir Hálfdánsson leikur með, tryggði sér þá sigur í riðli 4 með þægilegum sigri á Drott, 36:24.
Arnar Birkir skoraði ekki að þessu sinni en Karlskrona, sem Arnór Viðarsson og Ólafur Andrés Guðmundsson, hafnar í öðru sæti riðils 4 og fer þar með einnig áfram í 16-liða úrslit.