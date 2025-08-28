Tekur fram skóna að nýju

Jóhann Birgir Ingvarsson hefur ákveðið að taka handknattleiksskóna fram að nýju og leika með HK á komandi tímabili.
Jóhann Birgir er 31 árs gamall og leikur í stöðu vinstri skyttu auk þess að vera einkar sterkur varnarmaður.
Hann lék síðast með FH tímabilið 2022-23 en hefur einnig áður leikið með HK á ferli sínum.
„Það er mikið fagnaðarefni að fá Jóhann Birgi í HK-liðið! Eftir fjarveru frá Olísdeildinni er hann mættur aftur á sviðið og kemur inn með mikla reynslu og gæði sem styrkja hópinn bæði varnar- og sóknarlega.
Jóhann Birgir hefur margsinnis sýnt hversu öflugur leikmaður hann er og við erum sannfærð um að hann verði gríðarlega sterkur liðsauki fyrir HK á komandi tímabili!“ sagði í tilkynningu frá handknattleiksdeild HK.