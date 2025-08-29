Aron spilaði með báðum liðum í kveðjuleiknum

Ungverska liðið Veszprém sigraði FH, 32:22, í kveðjuleik Arons Pálmarssonar í Kaplakrika í kvöld.
Aron, sem er einn besti handknattleiksmaður Íslands frá upphafi, lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil er hann lék með Veszprém og var því við hæfi að ungverska liðið heimsótti FH-inga.
Aron sjálfur skoraði eitt mark fyrir FH-inga í leiknum við ansi mikinn fögnuð viðstaddra en uppselt var á leikinn.
Hann skipti svo um lið í seinni hálfleik og lék í nokkrar mínútur með ungverska liðinu. Honum var svo skipt af velli í síðasta sinn á ferlinum í blálokin við gríðarlegan fögnuð FH-inga og annarra sem voru í Kaplakrikanum í kvöld.
Bjarki Már Elísson skoraði tvö mörk fyrir Veszprém í leiknum.