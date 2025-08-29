Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.8.2025 | 20:39 | Uppfært 21:14

Aron spilaði með báðum liðum í kveðjuleiknum

Aroni var vel fagnað með dóttur sinni í leikslok.
Aroni var vel fagnað með dóttur sinni í leikslok. mbl.is/Ólafur Árdal

Ungverska liðið Veszprém sigraði FH, 32:22, í kveðjuleik Arons Pálmarssonar í Kaplakrika í kvöld.

Aron, sem er einn besti handknattleiksmaður Íslands frá upphafi, lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil er hann lék með Veszprém og var því við hæfi að ungverska liðið heimsótti FH-inga.

Aron sjálfur skoraði eitt mark fyrir FH-inga í leiknum við ansi mikinn fögnuð viðstaddra en uppselt var á leikinn.

Hann skipti svo um lið í seinni hálfleik og lék í nokkrar mínútur með ungverska liðinu. Honum var svo skipt af velli í síðasta sinn á ferlinum í blálokin við gríðarlegan fögnuð FH-inga og annarra sem voru í Kaplakrikanum í kvöld.

Bjarki Már Elísson skoraði tvö mörk fyrir Veszprém í leiknum.

Aron Pálmarsson í kveðjuleiknum í kvöld.
Aron Pálmarsson í kveðjuleiknum í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is
Fleira áhugavert
Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Nýta sér glugga til að fara fram á þyngri dóma Hófu undirbúning atkvæðagreiðslu um verkfall „Það er þungt í okkur hljóðið“
Fleira áhugavert
Sagði upp í kjölfar óheimilla uppflettinga Nýjar vendingar í njósnamáli „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Stefán ekki reynt að fegra hlut sinn