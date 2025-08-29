Haukur byrjar með látum í Þýskalandi

Selfyssingurinn Haukur Þrastarson fer afar vel af stað með þýska handboltaliðinu Rhein-Neckar Löwen en liðið sigraði Melsungen, 29:27, í 1. umferð efstu deildarinnar í kvöld.
Haukur var markahæstur allra í leiknum með sjö mörk og þá gaf hann þrjár stoðsendingar sömuleiðis.
Hann kom til Löwen frá Dinamo Búkarest fyrir tímabilið en hefur einnig leikið með Kielce í Póllandi undanfarin ár.
Arnar Freyr Arnarsson skoraði fjögur mörk fyrir Melsungen. Reynir Þór Stefánsson var ekki í leikmannahópi Melsungen en hann kom til félagsins frá Fram fyrir leiktíðina.
Í B-deildinni skoraði Elmar Erlingsson sex mörk fyrir Nordhorn í sigri á Grosswalstadt, 31:29, á heimavelli. Tjörvi Týr Gíslason skoraði eitt mark fyrir Oppenweiler er liðið tapaði fyrir Hüttenberg á útivelli, 30:23.