Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.8.2025 | 19:05 | Uppfært 19:21

Haukur byrjar með látum í Þýskalandi

Haukur Þrastarson fer vel af stað í Þýskalandi.
Haukur Þrastarson fer vel af stað í Þýskalandi. Ljósmynd/Rhein-Neckar Löwen

Selfyssingurinn Haukur Þrastarson fer afar vel af stað með þýska handboltaliðinu Rhein-Neckar Löwen en liðið sigraði Melsungen, 29:27, í 1. umferð efstu deildarinnar í kvöld.

Haukur var markahæstur allra í leiknum með sjö mörk og þá gaf hann þrjár stoðsendingar sömuleiðis.

Hann kom til Löwen frá Dinamo Búkarest fyrir tímabilið en hefur einnig leikið með Kielce í Póllandi undanfarin ár.

Arnar Freyr Arnarsson skoraði fjögur mörk fyrir Melsungen. Reynir Þór Stefánsson var ekki í leikmannahópi Melsungen en hann kom til félagsins frá Fram fyrir leiktíðina.

Í B-deildinni skoraði Elmar Erlingsson sex mörk fyrir Nordhorn í sigri á Grosswalstadt, 31:29, á heimavelli. Tjörvi Týr Gíslason skoraði eitt mark fyrir Oppenweiler er liðið tapaði fyrir Hüttenberg á útivelli, 30:23. 

mbl.is
