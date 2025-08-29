Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.8.2025 | 10:29

Óskar Bjarni aðstoðar Arnar

Óskar Bjarni Óskarsson tekur við starfinu af Ágústi Þór Jóhannssyni.
Óskar Bjarni Óskarsson tekur við starfinu af Ágústi Þór Jóhannssyni. mbl.is/Kristinn Magnússon

Handknattleikssamband Íslands, HSÍ, hefur ráðið Óskar Bjarna Óskarsson í starf aðstoðarþjálfara A-landsliðs kvenna.

Hann tekur við starfinu af Ágústi Þór Jóhannssyni, sem lét af störfum fyrr í sumar.

Óskar Bjarni er vel kunnugur landsliðsumhverfinu, en hann hefur um árabil starfað innan þjálfarateyma HSÍ, bæði hjá karla- og kvennalandsliðum. Undanfarin ár hefur hann verið hluti af teymi A-landsliðs karla og mun áfram sinna því starfi samhliða nýrri ábyrgð með kvennalandsliðinu.

„Hann býr yfir víðtækri reynslu í starfi aðstoðarlandsliðsþjálfara, þar sem hann hefur áður þjálfað á báðum vígstöðvum, bæði með karla- og kvennalandsliðum Íslands.

Fyrsta verkefni Óskars með Arnar Péturssyni, landsliðsþjálfara kvenna, verður í landsliðsviku í september. Þá kemur liðið saman til æfinga og leikur vináttulandsleik gegn Danmörku ytra,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá HSÍ.

