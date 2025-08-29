Sneri aftur níu árum síðar en sleit krossband

Handknattleiksmaðurinn Ingvar Heiðmann Birgisson ákvað í sumar að taka fram skóna að nýju, níu árum eftir að hann lék síðast í úrvalsdeild, og samdi við KA. Ingvar sleit hins vegar krossband í hné nýverið.
Handkastið greinir frá því að Ingvar, sem er þrítugur, hafi orðið fyrir meiðslunum alvarlegu stuttu eftir verslunarmannahelgi og missir af öllu komandi tímabili.
Ekkert verður því af endurkomu hans, að minnsta kosti að sinni.
Ingvar er uppalinn hjá KA og lék sem línu- og varnarmaður. Síðast var hann á mála hjá ÍR fyrir níu árum síðan og lék þá í úrvalsdeildinni.