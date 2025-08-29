Íþróttir | Handbolti | mbl | 29.8.2025 | 22:40

Tilfinningarík stund þegar Aron var kvaddur

Aron Pálmarsson kveður FH-inga í kvöld.
Aron Pálmarsson kveður FH-inga í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal

Aron Pálmarsson, einn besti handknattleiksmaður Íslands frá upphafi, lék kveðjuleikinn á ferlinum í kvöld er FH lék við Veszprém frá Ungverjalandi.

Aron lék sína síðustu leiki á ferlinum með Veszprém og var FH eina liðið sem hann spilaði með hér á landi.

Landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi lék stóran hluta leiksins með FH en skipti um lið undir lokin. Hann var svo kvaddur almennilega fyrir framan sitt fólk í leikslok en uppselt var á leikinn.

Ólafur Árdal, ljósmyndari mbl.is og Morgunblaðsins, tók meðfylgjandi myndir af kveðjustundinni.

mbl.is/Ólafur Árdal
