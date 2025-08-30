Ágúst: „Ætlum að berjast um alla titla“

Ágúst Þór Jóhannsson þjálfari karlaliðs Vals í handbolta er spenntur fyrir komandi tímabili í úrvalsdeild karla, en Valsmönnum er spáð efsta sætinu í deildinni.
Árlegur kynningarfundur Íslandsmóts karla fyrir komandi keppnistímabil var haldinn á Hlíðarenda í dag.
Ykkur er spáð efsta sætinu. Hvernig líst þér á spána?
„Mér líst ágætlega á það. Þetta er auðvitað bara spá og fyrst og fremst gert til gamans, en ég væri auðvitað alveg til í að þetta myndi enda svona. Ég held að deildin verði góð, mikið af jöfnum liðum í deildinni og mörg lið sem eru að nota mikið af ungum og flottum strákum, þannig það er spennandi tímabil framundan“.
Ertu sáttur við leikmannahóp ykkar?
Við höfum á að skipa mjög góðu liði, bæði ungir og efnilegir strákar í bland við eldri og reyndari leikmenn. Við höfum misst þrjá góða leikmenn en fengum inn einn góðan leikmann frá KA, þannig við erum svona nokkurn veginn á pari, svo eru yngri strákar sem koma í stærri hlutverk, sem er mjög spennandi.
Nú ert þú að skipta úr kvennaboltanum yfir í karlaboltann, hvernig hefur það gengið?
„Ég hef svo sem þjálfað karlaliðið áður hérna í Val. Við erum ekki búnir að æfa lengi, við fengum strákana frekar seint inn útaf landsliðsverkefnum hjá yngri landsliðunum, en undirbúningstímabilið hefur verið fínt. Það hefur stígandi í okkar leik. Ég held að það verði stígandi áfram hjá okkur, við einbeitum okkur að því að bæta okkar leik jafnt og þétt og verðum í toppstandi þegar farið er að líða á tímabilið“.
Nú er mikil hefð hér á Hlíðarenda. Er stefnan sett á alla titla sem í boði eru?
„Við ætlum klárlega að berjast um alla titla á öllum vígstöðum. En eins og ég kom að áðan þá eru fleiri ungir strákar í stærri hlutverkum hjá okkur, þannig við verðum auðvitað að sýna smá þolinmæði og ég og Róbert (Gunnarsson aðstoðarþjálfari, innskot blaðamanns) erum bara nýteknir við liðinu. Það mun taka tíma að byggja upp góðan kúltúr varnarlega og sóknarlega og annað slíkt. En klárlega í lok tímabils, þá ætlum við að berjast um alla titlana,“ sagði Ágúst í samtali við mbl.is