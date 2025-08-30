Anton: „Alltaf pressa á Hlíðarenda“

Antoni Rúnarssyni, þjálfara kvennaliðs Vals í handbolta, líst vel á komandi tímabili í úrvalsdeild kvenna, en Valskonum er spáð efsta sætinu í deildinni.
Árlegur kynningarfundur á Íslandsmóti kvenna og karla fyrir komandi keppnistímabil var haldinn á Hlíðarenda í dag.
Ykkur er spáð Íslandsmeistaratitlinum, er pressa á Hlíðarenda?
„Nei nei, þetta er svona kannski takturinn sem hefur verið undanfarin ár bæði karla- og kvennamegin, þannig þetta er ekkert nýtt af nálinni, en það er alltaf pressa á Hlíðarenda“.
Þú tekur við kvennaliðinu eftir að hafa verið aðstoðarþjálfari karlaliðs Vals. Hvernig líkar þér við nýtt hlutverk?
Bara mjög vel. Ég er mjög spenntur fyrir þessu verkefni, það hefur gengið vel síðan ég tók við, hópurinn er þéttur og við höfum æft vel og við erum klárar í slaginn í vetur.
Telur þú að deildin sé sterkari eða veikari en í fyrra?
Það er kannski erfitt að segja það akkúrat núna. Auðvitað eru yngri stelpur komnar í aðeins stærri hlutverk í einhverjum liðum og alltaf einhverjar sem fara út á hverju ári. Ég tel að deildin verði mjög spennandi og það verður gaman að fylgjast með henni í vetur, engin spurning.
Hverja sérðu sem helstu keppinauta ykkar um Íslandsmeistaratitilinn í vetur?
Öll liðin eiga möguleika, en ef við miðum við undanfarin ár og hvaða lið eru líkleg núna, þá eru Haukar, ÍBV og Fram og fleiri lið sem hafa verið að styrkja sig og bæta sig, þannig deildin verður erfið. Maður veit aldrei fyrirfram hvernig þetta fer af stað, en liðin leggja allt í púkkið í hvern einasta leik og það gætu alveg orðið óvænt úrslit og það verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta rúllar af stað.
„Við erum með mjög góðan leikmannahóp, við erum að fá leikmenn til baka úr meiðslum frá því í fyrra. Við erum líka með ungar og efnilegar stelpur sem eru komnar nær þessu núna, þær hafa verið í stórum hlutverkum í 19 ára landsliðinu þannig að við erum með mjög góða blöndu af eldri og reyndari leikmönnum og svo þeim yngri sem eru spenntar að komast inn á parketið,“ sagði Anton í samtali við mbl.is