Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 11:40

Birkir ekki með í upphafi tímabilsins

Birkir Benediktsson meiddist á æfingu á dögunum.
Birkir Benediktsson meiddist á æfingu á dögunum. Ljósmynd/FH

Birkir Benediktsson, nýr leikmaður handknattleiksdeildar FH, verður ekki með liðinu næstu vikurnar vegna meiðsla sem hann hlaut á æfingu á dögunum og missir hann því af upphafi tímabilsins.

Birkir, sem er örvhent skytta, gekk til liðs til FH í upphafi ágústmánaðar frá japanska félaginu Wakunaga. 

Frá Japan í FH
Frétt af mbl.is

Frá Japan í FH

Samkvæmt heimildum Handkastsins fór Birkir úr puttalið á æfingu liðsins og má gera ráð fyrir því að hann verði frá næstu tvær til þrjár vikurnar. Hann mun því væntanlega missa af fyrstu tveimur leikjum FH í efstu deild karla sem hefst á næstu dögum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Gagnrýndi meðverjendur og bað þá afsökunar Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum
Loka