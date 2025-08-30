Birkir ekki með í upphafi tímabilsins

Birkir Benediktsson, nýr leikmaður handknattleiksdeildar FH, verður ekki með liðinu næstu vikurnar vegna meiðsla sem hann hlaut á æfingu á dögunum og missir hann því af upphafi tímabilsins.
Birkir, sem er örvhent skytta, gekk til liðs til FH í upphafi ágústmánaðar frá japanska félaginu Wakunaga.
Samkvæmt heimildum Handkastsins fór Birkir úr puttalið á æfingu liðsins og má gera ráð fyrir því að hann verði frá næstu tvær til þrjár vikurnar. Hann mun því væntanlega missa af fyrstu tveimur leikjum FH í efstu deild karla sem hefst á næstu dögum.