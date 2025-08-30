Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 19:40

Bjarni: „Haukar stefna alltaf á alla titla“

Bjarni Gunnar Bjarnason, til vinstri, og Gunnar Magnússon, til hægri, …
Bjarni Gunnar Bjarnason, til vinstri, og Gunnar Magnússon, til hægri, mynda þjálfarateymi Hauka. Ljósmynd/Haukar

Bjarni Gunnar Bjarnason aðstoðarþjálfari karlaliðs Hauka í úrvalsdeild karla í handknattleik er bjartsýnn fyrir komandi tímabil.

Ykkur er spáð öðru sæti í deildinni, hvernig leggst það í ykkur?

„Það leggst mjög vel í okkur, auðvitað ætlum við að enda einu sæti ofar eins og allir. Það kom svo sem ekkert á óvart að Val sé spáð sigri, þeir eru með stóran og góðan hóp, en það erum við líka. Haukar stefna alltaf á alla titla, það hefur ekkert breyst“. sagði Bjarni í samtali við mbl.is

Hvernig hafa nýir leikmenn komið inn í hópinn hjá ykkur?

Nýju leikmennirnir hafa komið vel inn í félagið og svo hafa ungu strákarnir okkar fengið meiri tækifæri og hafa sýnt að þeir séu nálægt því að vera tilbúnir og að við getum treyst á þá þegar á þarf að halda.

Haukar hafa ekki náð að verða Íslandsmeistarar í karlaflokki síðan 2016, en handboltahefðin er sterk hjá Haukum. Er ekki kominn tími á að ná í þann stóra?

Jú, það er algjörlega kominn tími á það. Við ætlum að ná þeim árangri eftir áramót, hvort sem það er í bikar eða deild eða á öðrum stöðum“ sagði Bjarni Gunnar Bjarnason.

