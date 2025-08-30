Hörður stýrir nýjum handboltaþætti

Fjölmiðlamaðurinn Hörður Magnússon mun stýra nýjum handboltaþætti í vetur, en þátturinn sem mun heita Handboltahöllin verður í opinni dagskrá á mánudagskvöldum kl. 20:00 í Sjónvarpi Símans.
Þetta kom fram á árlegum kynningarfundi HSÍ fyrir fyrir komandi keppnistímabil sem haldinn var á Hlíðarenda í dag.
Með honum í þættinum verða Ásbjörn Friðriksson, fyrrverandi leikmaður og aðstoðarþjálfari FH, Rakel Dögg Bragadóttir, fyrrverandi landsliðskona og fyrrverandi þjálfari kvennaliðs Fram, Einar Ingi Hrafnsson, fyrrverandi leikmaður Aftureldingar, og Vignir Stefánsson, fyrrverandi leikmaður Vals og ÍBV.
Þá munu aðrir gestir koma við sögu eins og fyrrverandi landsliðsfyrirliðarnir Ólafur Stefánsson og Dagur Sigurðsson.