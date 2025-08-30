Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 22:00

Kristján var óstöðvandi

Kristján Örn Kristjánsson skoraði 11 mörk í Evrópuleik í dag.
Kristján Örn Kristjánsson landsliðsmaður í handknattleik átti sannkallaðan stórleik með Skanderborg frá Danmörku í umspili fyrir Evrópudeildina í dag.

Kristján, eða Donni eins og hann er kallaður, skoraði heil ellefu mörk fyrir danska liðið sem vann stórsigur á Maritimo frá Portúgal, 38:25, og fer því með þrettán marka forskot í seinni leik liðanna um næstu helgi.

Sænska Íslendingaliðið Karlskrona stendur líka vel að vígi með að komast í Evrópudeildina. Liðið vann pólska félagið Chrobry Glogów á útivelli í dag, 33:30, í fyrri leik liðanna.

Arnór Viðarsson skoraði þrjú mörk fyrir Karlskrona en Ólafur Guðmundsson lék ekki með liðinu.

