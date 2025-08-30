Mikið hungur að koma FH í efstu hillu

Árni Stefán Guðjónsson þjálfari kvennaliðs FH í handbolta var brattur í samtali við mbl.is í dag. FH-konum er spáð 6. sætinu í 1.deild kvenna, en Gróttukonum er spáð efsta sætinu.
Hvernig leggst spáin í þig?
„Hún leggst bara þokkalega í mig. Spáin er nokkuð eðlileg miðað við hvernig þetta lítur út á blaði. Ég held að Grótta verði nokkuð örugglega í fyrsta sætinu, en það er von okkar allavega að baráttan frá öðru sætinu og niður verði þétt og góð. Flest af þessum liðum hafa gengið í gegnum miklar breytingar í sumar á sínum leikmannahópum. Við byrjum allavega af krafti og sjáum svo hvernig fer“.
Ertu ánægður með leikmannahóp ykkar ?
„Leikmannahópur okkar hefur tekið miklum breytingum, þar sem góðir eldri leikmenn eru horfnir á braut. Við erum að yngja vel upp hjá okkur, við ætlum að byggja liðið svolítið á okkar heimastelpum. Svo höfum við fengið frábæran markvörð frá Ungverjalandi, Szonja Szöke, sem hjálpar okkur mikið. Við erum kannski pínulítið óskrifað blað enn sem komið er, við þurfum að sjá hvernig takturinn verður hjá okkur í fyrstu leikjunum“.
Eru ekki tækifæri í því að vera spáð svona neðarlega í töflunni og geta afsannað það?
„Jú heldur betur. Þetta verður vonandi gott bensín á eldinn hjá stelpunum. Það er alltaf gaman að svona spám og þær hafa sitt gildi. Við ætlum fyrst og fremst að horfa inn á við, einbeita okkur að okkar frammistöðu í vetur, svo verðum við að sjá til hvar við endum í vetur“.
Það er rík hefð fyrir handbolta í FH. Hvernig er að vinna fyrir Fimleikafélagið?
„Það er algjörlega frábært, ég er fæddur og uppalinn í FH og er ótrúlega heppinn að hafa fengið þessa stöðu að fá að þjálfa liðið. Það er mikið hungur í okkur að koma kvennahandboltanum í FH þangað sem hann á heima, í efstu hillu. Þetta er eini meistaraflokkshópurinn í FH sem er ekki að keppa í efstu deild, það er mikill hugur í öllum í Kaplakrika að breyta þeirri stöðu, en við erum líka raunsæ með það að það gerist kannski ekki allt á einu ári, það tekur tíma,“ sagði Árni Stefán að lokum í samtali við mbl.is.