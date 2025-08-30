Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 17:01 | Uppfært 17:22

Mikilvægt jafntefli Stjörnunnar í Rúmeníu

Stjarnan mætti Minaur Baia Mare í dag.
Stjarnan mætti Minaur Baia Mare í dag. Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

Stjarnan heimsótti rúmenska liðið Minaur Baia Mare í fyrri leik umspils Evrópudeildar karla í handbolta í dag.

Fyrri hálfleikurinn var mjög jafn og Stjarnan var einu marki undir í fyrri hálfleik, 15:14.

Seinni hálfleikurinn var ekkert síðri og voru liðin jöfn, 25:25, á síðustu mínútum leiksins. Rúmenarnir komust hins vegar yfir á 58. mínútu en rétt undir lok leiksins jafnaði Ísak Logi Einarsson metin og jafntefli niðurstaðan, 26:26.

Gauti Gunnarsson var markahæstur Stjörnumanna með fimm mörk í fimm tilraunum.

Stjarnan tekur á móti Minaur Baia Mare í seinni leik viðureignarinnar í Garðabæ á laugardaginn næstkomandi.

 

