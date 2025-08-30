Mikilvægt jafntefli Stjörnunnar í Rúmeníu

Stjarnan heimsótti rúmenska liðið Minaur Baia Mare í fyrri leik umspils Evrópudeildar karla í handbolta í dag.
Fyrri hálfleikurinn var mjög jafn og Stjarnan var einu marki undir í fyrri hálfleik, 15:14.
Seinni hálfleikurinn var ekkert síðri og voru liðin jöfn, 25:25, á síðustu mínútum leiksins. Rúmenarnir komust hins vegar yfir á 58. mínútu en rétt undir lok leiksins jafnaði Ísak Logi Einarsson metin og jafntefli niðurstaðan, 26:26.
Gauti Gunnarsson var markahæstur Stjörnumanna með fimm mörk í fimm tilraunum.
Stjarnan tekur á móti Minaur Baia Mare í seinni leik viðureignarinnar í Garðabæ á laugardaginn næstkomandi.