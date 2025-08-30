Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 21:25

Stórleikur Ísaks í fyrstu umferðinni

Ísak Steinsson varði mark Drammen með tilþrifum í dag.
Ísak Steinsson varði mark Drammen með tilþrifum í dag. mbl.is/Eyþór Árnason

Ísak Steinsson, landsliðsmarkvörðurinn ungi í handknattleik, átti sannkallaðan stórleik í fyrstu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í dag.

Ísak varði 17 skot í marki Drammen og var með 43 prósent markvörslu þegar lið hans vann öruggan heimasigur á Sandefjord, 33:24.

Ísak hefur varið mark 21-árs landsliðsins að undanförnu og lék sína fyrstu A-landsleiki fyrr á þessu ári.

Kolstad vann útisigur á Bergen, 29:26, Benedikt Gunnar Óskarsson skoraði þrjú mörk fyrir Kolstad og Sigvaldi Björn Guðjónsson eitt en Arnór Snær Óskarsson lék ekki með liðinu.

