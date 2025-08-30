Íþróttir | Handbolti | mbl | 30.8.2025 | 14:18 | Uppfært 15:00

Val spáð sigri í karla og kvennaflokki

Hinn árlegi kynningarfundur Olís- og Grill 66-deilda kvenna og karla fyrir komandi keppnistímabil var haldinn á Hlíðarenda í dag. Val er spáð efsta sætinu bæði í karla og kvennaflokki.

Á fund­in­um var spá fyr­irliða, þjálf­ara og for­ráðamanna liðanna í deild­inni op­in­beruð.

Valsmönnum er spáð sigri í Olís-deild karla. Íslandsmeisturum Fram er spáð fimmta sætinu, en Hafnarfjarðarliðunum Haukum og FH er spáð í 2. og 3. sætið.

Íslandsmeisturum Vals er spáð sigri í Olís-deild kvenna, Haukum er spáð 2. sæti og Fram því þriðja.

Keppni í Olís­deild karla hefst miðvikudaginn 3. sept­em­ber, en Olís deild kvenna hefst laugardaginn 6. september.

Spá­in í Olís­deild karla:

1. Valur

2. Haukar

3. FH

4. ÍBV

5. Fram

6. Stjarnan

7. Afturelding

8. HK

9. ÍR

10. KA

11. Þór

12. Selfoss 

Spá­in í Olís deild kvenna:

1. Valur

2. Haukar

3. Fram

4. ÍBV

5. ÍR

6. Stjarnan 

7. KA/Þór

8. Selfoss

Spáin í Grill 66 deild karla:

1. Víkingur

2. Grótta

3. Fjölnir

4. Hörður

5. Valur 2

6. Fram 2

7. Haukar 2

8. HBH

9. HK 2

10. Hvíti Riddarinn

11. ÍH

12. Selfoss 2

Spáin í Grill 66 deild kvenna:

1. Grótta

2. Afturelding

3. HK

4. Víkingur

5. Valur 2

6. FH

7. Fram 2

8. Fjölnir

