Val spáð sigri í karla og kvennaflokki

Hinn árlegi kynningarfundur Olís- og Grill 66-deilda kvenna og karla fyrir komandi keppnistímabil var haldinn á Hlíðarenda í dag. Val er spáð efsta sætinu bæði í karla og kvennaflokki.
Á fundinum var spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna liðanna í deildinni opinberuð.
Valsmönnum er spáð sigri í Olís-deild karla. Íslandsmeisturum Fram er spáð fimmta sætinu, en Hafnarfjarðarliðunum Haukum og FH er spáð í 2. og 3. sætið.
Íslandsmeisturum Vals er spáð sigri í Olís-deild kvenna, Haukum er spáð 2. sæti og Fram því þriðja.
Keppni í Olísdeild karla hefst miðvikudaginn 3. september, en Olís deild kvenna hefst laugardaginn 6. september.
Spáin í Olísdeild karla:
1. Valur
2. Haukar
3. FH
4. ÍBV
5. Fram
6. Stjarnan
7. Afturelding
8. HK
9. ÍR
10. KA
11. Þór
12. Selfoss
Spáin í Olís deild kvenna:
1. Valur
2. Haukar
3. Fram
4. ÍBV
5. ÍR
6. Stjarnan
7. KA/Þór
8. Selfoss
Spáin í Grill 66 deild karla:
1. Víkingur
2. Grótta
3. Fjölnir
4. Hörður
5. Valur 2
6. Fram 2
7. Haukar 2
8. HBH
9. HK 2
10. Hvíti Riddarinn
11. ÍH
12. Selfoss 2
Spáin í Grill 66 deild kvenna:
1. Grótta
2. Afturelding
3. HK
4. Víkingur
5. Valur 2
6. FH
7. Fram 2
8. Fjölnir