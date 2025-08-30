Valur vann Meistarakeppnina

Valur sigraði Hauka, 22:15, í Meistarakeppni kvenna í handknattleik í dag.
Meistarakeppnin er leikur milli deildarmeistara og bikarmeistara og er leikinn ári hverju rétt fyrir tímabilið.
Í hálfleik var staðan 9:7, Val í vil, en í seinni hálfleik gáfu Valskonur í og skoruðu 13 mörk gegn 8, sem tryggði þeim sigurinn, 22:15
Lovísa Thompson og Elísa Elíasdóttir voru markahæstar hjá Val með 5 mörk.
Fyrsti leikur Vals í efstu deild kvenna er á laugardaginn næstkomandi gegn Selfossi og Haukar taka á móti ÍR.