Valur vann Meistarakeppnina

Valur fór með sigur af hólmi gegn Haukum.
Valur sigraði Hauka, 22:15, í Meistarakeppni kvenna í handknattleik í dag.

 Meistarakeppnin er leikur milli deildarmeistara og bikarmeistara og er leikinn ári hverju rétt fyrir tímabilið.

Í hálfleik var staðan 9:7, Val í vil, en í seinni hálfleik gáfu Valskonur í og skoruðu 13 mörk gegn 8, sem tryggði þeim sigurinn, 22:15

Lovísa Thompson og Elísa Elíasdóttir voru markahæstar hjá Val með 5 mörk.

Fyrsti leikur Vals í efstu deild kvenna er á laugardaginn næstkomandi gegn Selfossi og Haukar taka á móti ÍR.

