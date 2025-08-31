Byrjar vel með Barcelona

Viktor Gísli Hallgrímsson landsliðsmarkvörður í handknattleik fór vel af stað með stórveldinu Barcelona í gær þegar hann lék sinn fyrsta mótsleik með liðinu.
Barcelona vann þá Porto frá Portúgal, lið Þorsteins Leó Gunnarssonar, 28:25, í undanúrslitum Meistarakeppni Íberíuskagans en þar leika fjögur bestu liðin í Spáni og Portúgal.
Viktor fékk hrós fyrir frammistöðu sína í marki Barcelona á heimasíðu félagsins, sérstaklega í fyrri hálfleik, en staðan eftir hann var 16:12.
Barcelona leikur í dag til úrslita gegn Sporting frá Portúgal sem vann yfirburðasigur á Ademar León frá Spáni, 41:27. Orri Freyr Þorkelsson skoraði tvö mörk fyrir Sporting í leiknum.