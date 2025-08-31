Íþróttir | Handbolti | mbl | 31.8.2025 | 7:50

Byrjar vel með Barcelona

Viktor Gísli Hallgrímsson er kominn til Barcelona.
Viktor Gísli Hallgrímsson er kominn til Barcelona. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Viktor Gísli Hallgrímsson landsliðsmarkvörður í handknattleik fór vel af stað með stórveldinu Barcelona í gær þegar hann lék  sinn fyrsta mótsleik með liðinu.

Barcelona vann þá Porto frá Portúgal, lið Þorsteins Leó Gunnarssonar, 28:25, í undanúrslitum Meistarakeppni Íberíuskagans en þar leika fjögur bestu liðin í Spáni og Portúgal.

Viktor fékk hrós fyrir frammistöðu sína í marki Barcelona á heimasíðu félagsins, sérstaklega í fyrri hálfleik, en staðan eftir hann var 16:12.

Barcelona leikur í dag til úrslita gegn Sporting frá Portúgal  sem vann yfirburðasigur á Ademar León frá Spáni, 41:27. Orri Freyr Þorkelsson skoraði tvö mörk fyrir Sporting í leiknum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Pútín hafi „leikið á“ Trump ef ekkert verður af fundi „Kunna kennarar að kenna lestur?“
Fleira áhugavert
Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti Bjartsýnn á að halda Davíð Smára Vissi ekki í hvað stefndi Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið