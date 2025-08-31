Stórleikur Úlfars dugði ekki

Úlfar Páll Monsi Þórðarson var frábær í tapleik makedónska liðsins Alkaloid gegn Hannover-Burgdorf, 37:27, í fyrri leik umspils Evrópudeildarinnar í handbolta í dag.
Leikurinn var jafn framan af og var staðan í hálfleik, 19:15, Hannover-Burgdorf í vil, en í seinni hálfleik gáfu Þjóðverjarnir í og öruggur sigur þeirra niðurstaðan.
Úlfar gekk í raðir Alkloid í sumar og var þetta fyrsti leikur hans fyrir félagið. Hann var besti maður liðsins í dag og skoraði 10 mörk í 16 skotum.
Seinni leikur liðanna er á laugardaginn næstkomandi og er leikinn í Makedóníu.