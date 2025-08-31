Íþróttir | Handbolti | mbl | 31.8.2025 | 16:59

Stórleikur Úlfars dugði ekki

Úlfar Páll Monsi Þórðarson var aðalmaður Alkaloid í dag.
Úlfar Páll Monsi Þórðarson var frábær í tapleik makedónska liðsins Alkaloid gegn Hannover-Burgdorf, 37:27, í fyrri leik umspils Evrópudeildarinnar í handbolta í dag.

Leikurinn var jafn framan af og var staðan í hálfleik, 19:15, Hannover-Burgdorf í vil, en í seinni hálfleik gáfu Þjóðverjarnir í og öruggur sigur þeirra niðurstaðan.

Úlfar gekk í raðir Alkloid í sumar og var þetta fyrsti leikur hans fyrir félagið. Hann var besti maður liðsins í dag og skoraði 10 mörk í 16 skotum.

Seinni leikur liðanna er á laugardaginn næstkomandi og er leikinn í Makedóníu.



