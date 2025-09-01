Gerði þriggja ára samning í Hafnarfirði

Handknattleiksdeild FH hefur framlengt samning sinn við Sigurstein Arndal til þriggja ára.
Sigursteinn hefur þjálfað karlalið FH með góðum árangri frá árinu 2019 og varð FH Íslands- og deildarmeistari árið 2024 og aftur deildarmeistari síðasta vor.
„Sigursteinn Arndal hefur náð góðum árangri með liðið og ég er spenntur að vinna áfram með honum að uppbyggingu liðsins.
Markmiðið er skýrt, við ætlum að halda áfram að berjast um alla þá titla sem í boði eru,“ er haft eftir Ágústi Bjarna Garðarssyni, formanni handknattleiksdeildar FH, í yfirlýsingu félagsins.