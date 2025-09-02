Íþróttir | Handbolti | mbl | 2.9.2025 | 20:43

Átta íslensk mörk í stórsigri

Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði sex mörk í kvöld.
Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði sex mörk í kvöld. Ljósmynd/Viktor Ljungström

Íslendingalið Skara lenti ekki í neinum vandræðum með Lugi þegar liðin áttust við í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum sænsku bikarkeppninnar í handknattleik kvenna í kvöld. Lokatölur urðu 35:21 þar sem átta íslensk mörk litu dagsins ljós.

Skara, sem varð sænskur meistari í fyrsta sinn á síðasta tímabili, er þar með í afar vænlegri stöðu fyrir síðari leikinn, sem fer fram á heimavelli Skara í næstu viku.

Aldís Ásta Heimisdóttir lék afar vel fyrir Skara og skoraði sex mörk. Var hún næstmarkahæst í leiknum.

Lena Margrét Valdimarsdóttir bætti við tveimur mörkum fyrir Skara.

mbl.is
