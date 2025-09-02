Fyrirliðinn sleit hásin

Tandri Már Konráðsson, fyrirliði Stjörnunnar í handknattleik, varð fyrir því óláni að slíta hásin á hægri fæti í fyrri leik liðsins gegn Minaur Baia Mare í umspili Evrópudeildarinnar í Rúmeníu um liðna helgi.
Tandri Már staðfesti ótíðindin í samtali við Handkastið og kvaðst þar vera að bíða eftir því að komast í skurðaðgerð.
Fram undan er sex til níu mánaða fjarvera og því fyrirséð að hann verði frá keppni stóran hluta tímabilsins og hugsanlega missir Tandri Már af því öllu.
Hann er 35 ára gamall en sagði í samtali við Handkastið að skórnir væru ekki á leið á hilluna; Tandri Már setur stefnuna á að snúa aftur á handknattleiksvöllinn.