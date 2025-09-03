Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.9.2025 | 21:40

Agnar fær feita sekt fyrir þetta

Ágúst ræðir við sína menn í kvöld.
Ágúst ræðir við sína menn í kvöld. mbl.is/Hákon
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Heilt yfir er ég ánægður,“ sagði Ágúst Jóhannsson þjálfari Vals í samtali við mbl.is eftir sigur á Stjörnunni í upphafsleik úrvalsdeildar karla í handbolta í Garðabænum í kvöld. Valsmenn voru með forystuna allan tímann og unnu að lokum 32:27.

„Þetta var hörkuleikur á móti vel skipulögðu Stjörnuliði. Þeir voru skipulagðir og agaðir. Við vorum mjög sterkir í vörninni fyrstu 15-20 mínúturnar. Við vorum komnir í góða stöðu þegar þeir breyttu í sjö á sex og það tók smátíma að leysa það.

Við náðum svo góðum tökum á leiknum og komumst tíu mörkum yfir. Við vorum klaufar að ná ekki enn stærra forskoti og svo vorum við klaufar að hleypa þeim inn í þetta. Þetta var samt nokkuð sannfærandi,“ sagði hann um leikinn.

Viktor Sigurðsson sækir á mark Stjörnunnar í kvöld.
Viktor Sigurðsson sækir á mark Stjörnunnar í kvöld. mbl.is/Hákon

Agnar Smári Jónsson fékk tvær mínútur fyrir að slá niður grind á bekknum hjá Val eftir að hann var tekinn af velli en Agnar var væntanlega ekki sáttur við sjálfan sig eftir nokkrar slæmar sóknir í röð. Fyrir vikið tapaði Valur boltanum.

„Ég er mjög ósáttur við það. Þetta á ekki að gerast hjá okkur og hann fær feita sekt í sektarsjóðinn fyrir þetta, það er alveg ljóst,“ sagði Ágúst.

Hann stýrði kvennaliði Vals með sérlega góðum árangri áður en hann tók við karlaliðinu fyrir tímabilið.

„Þetta er bara það sama. Þeir eru að kynnast mér og ég þeim. Við höfum ekki spilað marga æfingaleiki en æft mikið. Við vorum úti á Spáni í æfingaverð og það hefur verið flottur taktur í okkur. Ég er vongóður um að við verðum frábærir í lok móts,“ sagði Ágúst.

