Aron Pálmarsson: Viðbjóðslega erfitt utan vallar

Aron Pálmarsson lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil með Veszprém í Ungverjalandi og lék svo kveðjuleik með FH gegn ungverska liðinu á föstudagskvöldið var.
Aron, sem er einn besti handknattleiksmaður Íslands frá upphafi, ræddi við Hörð Magnússon á gólfinu í Kaplakrika eftir leik og þakkaði fyrir sig.
Þá ræddi hann líka um erfiðu hlutina sem geta fylgt utan vallar, sem fólk sér ekki. Lýsti hann stöðunni sem ógeðslega erfiðri stundum.
Innslag úr þættinum Handboltahöllin á Símanum Sport má sjá hér fyrir ofan og þar er viðtalið við Aron birt í heild sinni.