Mikil meiðsli í Garðabæ: Verður ógeðslega erfitt

Stjarnan mátti þola fimm marka tap, 32:27, gegn Val í upphafsleik úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld. Munurinn varð mestur tíu mörk en Stjarnan sótti í sig veðrið á lokakaflanum.
Arnar Daði Arnarsson aðstoðarþjálfari Stjörnunnar benti á í samtali við mbl.is að verkefnið í kvöld hafi verið ærið, sérstaklega í ljósi þess hve margir leikmenn eru fjarverandi vegna meiðsla hjá Garðabæjarliðinu.
„Það eru högg skorin í okkar liði og síðast í dag datt Adam Thorstensen út vegna höfuðhöggs sem hann fékk á æfingu í gær. Ég fékk þau skilaboð klukkan 16 að hann mætti ekki spila.
Hann missti af lok síðasta tímabils vegna höfuðhöggs og því var ekki tekin nein áhætta í kvöld. Við vitum ekki enn hvort hann verði með á laugardaginn.
Við lentum á vegg í sókninni í upphafi leiks. Við skoruðum tvö mörk fyrsta korterið en strákarnir eiga skilið hrós fyrir að gefast ekki upp. Það hjálpaði ekki að Jónsi fékk rautt spjald eftir fimm mínútur.
Þá vantar Adam, Tandra, Jónsa, Ísak og Svein Andra og menn voru orðnir þreyttir. Hans var að spila 50 mínútur í annað sinn á fjórum dögum og Loftur kom frábær inn í vörnina þrátt fyrir að hafa ekki verið þar á æfingum,“ sagði Arnar um leikinn við mbl.is.
Jón Ásgeir Eyjólfsson fékk beint rautt spjald snemma leiks fyrir að taka í skothöndina á Bjarna í Selvindi. Arnar gat ekki kvartað yfir þeim dómi.
„Ég held það hafi verið hárrétt. Þetta var klaufalegt en ekki viljandi. Hann hékk ekki aftan í honum en samkvæmt reglunni er þetta hárréttur dómur.“
Næst á dagskrá hjá Stjörnunni er seinni leikurinn við Minaur Baia Mare frá Rúmeníu í umspili um sæti í riðlakeppni Evrópudeildarinnar. Liðin skildu jöfn, 26:26, í fyrri leiknum um síðustu helgi en hópur Stjörnunnar er þunnskipaðri nú en þá.
„Það er meðbyr með okkur. Þú sást mætinguna í kvöld og hversu vel hefur gengið að selja miða á leikinn á laugardaginn. Þetta verkefni í kvöld var prófraun hvort við ætlum að spila 2-3 leiki í viku næstu mánuðina.
Þetta verkefni á laugardaginn verður mjög erfitt og sérstaklega miðað við hvernig leikmannahópurinn okkar er. En úrslitin í fyrri leiknum eru ein þau bestu sem íslenskt félagslið hefur náð í Austur-Evrópu í langan tíma.
Valsararnir töpuðu með níu mörkum þarna fyrir þremur árum og þessi úrslit á laugardaginn verða aldrei tekin af okkur. Þetta er alvöru lið sem við erum að mæta. Þeir henta okkur samt ágætlega. Við eigum möguleika en þetta verður ógeðslega erfitt og við þurfum að spila betur en í kvöld,“ sagði Arnar.