Ómar í liði umferðarinnar

Ómar Ingi Magnússon, landsliðsmaður í handknattleik, hefur verið valinn í lið 1. umferðar þýsku 1. deildarinnar eftir að hafa átt sannkallaðan stórleik í 33:29-sigri Magdeburg á Lemgo síðastliðið föstudagskvöld.
Ómar Ingi gerði sér lítið fyrir og skoraði 15 mörk fyrir Magdeburg og gaf auk þess eina stoðsendingu.
Liðsfélagi hans Gísli Þorgeir Kristjánsson bætti við fimm mörkum og þremur stoðsendingum og Elvar Örn Jónsson gaf eina stoðsendingu.
Þeir tveir komust ekki í lið umferðarinnar að þessu sinni en það má sjá í heild sinni hér: