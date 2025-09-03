Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.9.2025 | 17:23

Ómar í liði umferðarinnar

Ómar Ingi Magnússon skoraði 15 mörk.
Ómar Ingi Magnússon skoraði 15 mörk. Ljósmynd/EHF

Ómar Ingi Magnússon, landsliðsmaður í handknattleik, hefur verið valinn í lið 1. umferðar þýsku 1. deildarinnar eftir að hafa átt sannkallaðan stórleik í 33:29-sigri Magdeburg á Lemgo síðastliðið föstudagskvöld.

Ómar Ingi gerði sér lítið fyrir og skoraði 15 mörk fyrir Magdeburg og gaf auk þess eina stoðsendingu.

Liðsfélagi hans Gísli Þorgeir Kristjánsson bætti við fimm mörkum og þremur stoðsendingum og Elvar Örn Jónsson gaf eina stoðsendingu.

Þeir tveir komust ekki í lið umferðarinnar að þessu sinni en það má sjá í heild sinni hér:

mbl.is
Fleira áhugavert
Dró upp hníf og reyndi að stinga Opinberir aðilar stýra allri samkeppni Selenskí vonast til að funda með Trump Hættir sem bæjarfulltrúi vegna breyttra aðstæðna
Fleira áhugavert
Opinberir aðilar stýra allri samkeppni 526 drónum og flugskeytum skotið á Úkraínu Langtímaógn stafar af Rússum Tvöfalda framlögin eftir áföll síðustu ára