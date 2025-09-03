Ómari og Gísla héldu engin bönd

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson áttu báðir frábæran leik fyrir Magdeburg þegar liðið vann þægilegan sigur á Eisenach, 34:28, á heimavelli í þýsku 1. deildinni í handknattleik í kvöld.
Magdeburg er búið að vinna báða leiki sína í deildinni á nýhöfnu tímabili.
Ómar Ingi skoraði átta mörk og gaf þrjár stoðsendingar og Gísli Þorgeir skoraði fimm og gaf einnig þrjár stoðsendingar.
Þriðji Íslendingurinn, Elvar Örn Jónsson, bætti við tveimur mörkum.
Hannover-Burgdorf, þar sem Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari, hafði betur gegn Einari Þorsteini Ólafssyni og félögum í Hamburg, 33:29, þar í borg í kvöld.
Einar Þorsteinn komst ekki á blað hjá Hamburg en gaf eina stoðsendingu.