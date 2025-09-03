Stjarnan - Valur, staðan er 23:28

Stjarnan og Valur mætast í upphafsleik úrvalsdeildar karla í handbolta í Mýrinni í Garðabæ klukkan 19.30.
Stjarnan endaði í sjöunda sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og féll úr leik gegn Val í átta liða úrslitum. Valur fór alla leið í úrslit en tapaði fyrir Fram í úrslitaeinvíginu.
Mbl.is er í Mýrinni og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.
|Stjarnan
|23:28
|Valur
|Opna lýsingu Loka
|56. mín. Hans Jörgen Ólafsson (Stjarnan) skoraði mark Gegnumbrot og boltinn í gegnum Björgvin.
|Augnablik — sæki gögn...