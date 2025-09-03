Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.9.2025 | 21:00

Valsmenn sannfærandi í upphafsleiknum

Viktor Sigurðsson, Pétur Árni Hauksson og Dagur Leó Fannarsson í …
Viktor Sigurðsson, Pétur Árni Hauksson og Dagur Leó Fannarsson í leiknum í kvöld. mbl.is/Hákon
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur hafði betur gegn Stjörnunni, 32:27, í upphafsleik úrvalsdeildar karla í handbolta í Mýrinni í Garðabæ í kvöld. Valsmenn eru því á toppnum með tvö stig og Stjarnan á botninum án stiga.

Valsmenn byrjuðu af miklum krafti og komust í 5:1 á fyrstu tíu mínútunum. Ekki bætti úr skák fyrir Stjörnuna að Jón Ásgeir Eyjólfsson fékk beint rautt spjald strax á áttundu mínútu fyrir ljótt brot.

Valur hélt áfram að bæta í og komst í 8:2 um miðjan fyrri hálfleik. Þá tóku Stjörnumenn aðeins við sér og minnkuðu muninn í þrjú mörk, 9:6. Munaði að lokum fjórum mörkum í hálfleik, 14:10.

Valsmenn byrjuðu seinni hálfleikinn betur og náðu sjö marka forskoti í stöðunni 20:13. Munurinn fór svo upp í átta mörk þegar seinni hálfleikurinn var tæplega hálfnaður, 22:14. Hann varð svo tíu mörk í fyrsta skipti í 25:15 þegar seinni hálfleikur var hálfnaður.

Stjörnumenn neituðu að gefast upp og með flottum kafla í kjölfarið minnkuðu þeir muninn í sjö mörk, 26:19, og þannig var staðan þegar tíu mínútur voru eftir. Staðan var svo 26:22 þegar átta mínútur voru eftir.

Nær komust Stjörnumenn hins vegar ekki og Valur vann að lokum öruggan sigur í upphafsleiknum.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Stjarnan 27:32 Valur opna loka
60. mín. Kristófer Máni Jónasson (Valur) skoraði mark Úr hægra horni.
mbl.is
Fleira áhugavert
„Það munar um hvert einasta hjúkrunarrými“ Þrautagöngu Ásatrúarfélagsins að ljúka Ísland virðist þurfa að gefa í Gáfu hugmyndum höfundar Hamraborgar ekki gaum
Fleira áhugavert
Nokkur tonn innkölluð vegna gruns um salmonellu Mjólkurkýrin og áform ríkisstjórnarinnar Trausti gefur sumrinu einkunn Þrautagöngu Ásatrúarfélagsins að ljúka