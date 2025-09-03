Valsmenn sannfærandi í upphafsleiknum

Valur hafði betur gegn Stjörnunni, 32:27, í upphafsleik úrvalsdeildar karla í handbolta í Mýrinni í Garðabæ í kvöld. Valsmenn eru því á toppnum með tvö stig og Stjarnan á botninum án stiga.
Valsmenn byrjuðu af miklum krafti og komust í 5:1 á fyrstu tíu mínútunum. Ekki bætti úr skák fyrir Stjörnuna að Jón Ásgeir Eyjólfsson fékk beint rautt spjald strax á áttundu mínútu fyrir ljótt brot.
Valur hélt áfram að bæta í og komst í 8:2 um miðjan fyrri hálfleik. Þá tóku Stjörnumenn aðeins við sér og minnkuðu muninn í þrjú mörk, 9:6. Munaði að lokum fjórum mörkum í hálfleik, 14:10.
Valsmenn byrjuðu seinni hálfleikinn betur og náðu sjö marka forskoti í stöðunni 20:13. Munurinn fór svo upp í átta mörk þegar seinni hálfleikurinn var tæplega hálfnaður, 22:14. Hann varð svo tíu mörk í fyrsta skipti í 25:15 þegar seinni hálfleikur var hálfnaður.
Stjörnumenn neituðu að gefast upp og með flottum kafla í kjölfarið minnkuðu þeir muninn í sjö mörk, 26:19, og þannig var staðan þegar tíu mínútur voru eftir. Staðan var svo 26:22 þegar átta mínútur voru eftir.
Nær komust Stjörnumenn hins vegar ekki og Valur vann að lokum öruggan sigur í upphafsleiknum.