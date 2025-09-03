Viggó drjúgur í endurkomusigri

Íslendingalið Erlangen vann glæsilegan endurkomusigur á Bergischer, 33:29, í 2. umferð þýsku 1. deildarinnar í handknattleik karla í kvöld.
Bergischer, sem Arnór Þór Gunnarsson þjálfar, var með yfirhöndina stóran hluta leiksins og komst í 27:29 þegar fimm mínútur voru eftir. Þá fór í hönd magnaður kafli hjá Erlangen þar sem Viggó Kristjánsson var í stóru hlutverki.
Hann skoraði tvö mörk í röð og jafnaði metin í 29:29 og lagði svo upp 32. markið áður en Andri Már Rúnarsson skoraði síðasta mark leiksins.
Alls skoraði Viggó sex mörk og gaf fjórar stoðsendingar og Andri Már skoraði þrjú mörk.
Fleiri Íslendingar voru í eldlínunni í þýsku 1. deildinni í kvöld.
Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt mark og gaf eina stoðsendingu þegar lið hans Göppingen tapaði 26:32 á heimavelli fyrir Füchse Berlín.
Haukur Þrastarson gaf þá eina stoðsendingu í 28:24-sigri liðs hans Rhein-Neckar Löwen á Minden.