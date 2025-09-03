Íþróttir | Handbolti | mbl | 3.9.2025 | 18:58

Viggó drjúgur í endurkomusigri

Viggó Kristjánsson.
Viggó Kristjánsson. mbl.is/Eyþór

Íslendingalið Erlangen vann glæsilegan endurkomusigur á Bergischer, 33:29, í 2. umferð þýsku 1. deildarinnar í handknattleik karla í kvöld.

Bergischer, sem Arnór Þór Gunnarsson þjálfar, var með yfirhöndina stóran hluta leiksins og komst í 27:29 þegar fimm mínútur voru eftir. Þá fór í hönd magnaður kafli hjá Erlangen þar sem Viggó Kristjánsson var í stóru hlutverki.

Hann skoraði tvö mörk í röð og jafnaði metin í 29:29 og lagði svo upp 32. markið áður en Andri Már Rúnarsson skoraði síðasta mark leiksins.

Alls skoraði Viggó sex mörk og gaf fjórar stoðsendingar og Andri Már skoraði þrjú mörk.

Tap og sigur

Fleiri Íslendingar voru í eldlínunni í þýsku 1. deildinni í kvöld.

Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt mark og gaf eina stoðsendingu þegar lið hans Göppingen tapaði 26:32 á heimavelli fyrir Füchse Berlín.

Haukur Þrastarson gaf þá eina stoðsendingu í 28:24-sigri liðs hans Rhein-Neckar Löwen á Minden.

mbl.is
Fleira áhugavert
Langtímaógn stafar af Rússum Fór inn á heimili og millifærði umtalsverða fjármuni Dró upp hníf og reyndi að stinga Stórfelld líkamsárás í Breiðholti
Fleira áhugavert
Tvöfalda framlögin eftir áföll síðustu ára 526 drónum og flugskeytum skotið á Úkraínu Selenskí vonast til að funda með Trump Netárás lamar framleiðslu hjá Jaguar Land Rover