Afturelding hélt út í Hafnarfirði

Afturelding vann dramatískan sigur á Haukum, 28:27, í 1. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik á Ásvöllum í kvöld.
Leikurinn var jafn og spennandi til að byrja með en Afturelding náði að slíta sig frá heimamönnum þegar leið á fyrri hálfleikinn, en staðan að honum loknum var 15:11.
Í síðari hálfleik hertu gestirnir úr Mosfellsbænum tökin enn frekar og náðu mest sjö marka forystu, 23:16.
Þá tóku Haukar mjög vel við sér, unnu sig betur og betur inn í leikinn og voru búnir að minnka muninn niður í aðeins eitt mark, 27:26, þegar rúmlega ein mínúta lifði leiks.
Eftir hreint æsispennandi lokamínutu þar sem Haukar komu boltanum í netið þegar lokaflautið gall reyndist það vera um seinan þar sem leiktíminn var runninn út og Afturelding fór með eins marks sigur af hólmi.
Árni Bragi Eyjólfsson var markahæstur í leiknum með tíu mörk fyrir Aftureldingu. Einar Baldvin Baldvinsson varði 12 skot í markinu.
Freyr Aronsson var markahæstur hjá Haukum með átta mörk.