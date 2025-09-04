Alfreð hafnaði Barcelona

Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari Þýskalands í handbolta, ræddi við Bild um langan og farsælan feril.
Í viðtalinu greindi hann m.a. frá því að hann hafnaði spænska risanum Barcelona á þjálfaraferlinum.
„Ég hafnaði nokkrum félögum sem þú hafnar venjulega ekki. Þegar ég var hjá Magdeburg hafnaði ég t.d. viðtali við Barcelona,“ sagði Alfreð.
„Ég vildi halda áfram uppbyggingunni hjá Magdeburg. Ég var búinn að fá til mín unga leikmenn og vildi halda þeirri vinnu áfram,“ bætti hann við.
„Kannski átti ég að fara í viðtalið. En þá hefði ég kannski aldrei endað hjá Kiel,“ sagði Alfreð Gíslason.
Hann gerði Magdeburg að Þýskalandsmeisturum árið 2001 og Kiel árin 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 og 2015. Þá gerði hann bæði Kiel og Magdeburg að Evrópumeisturum.