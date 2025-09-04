Getum ekki ætlast til þess að það sé nóg

Deildarmeistarar FH máttu þola fjögurra marka tap gegn Íslands- og bikarmeisturum Fram í fyrstu umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld. FH-liðið átti ágæta kafla í leiknum en það dugði ekki til á móti sterku liði Fram.
Sigursteinn Arndal hafði þetta að segja um úrslitin í kvöld:
„Ég er ekki ánægður með úrslitin en betra liðið vann í dag og þeir voru bara á undan og það var meira frumkvæði í þeirra leik á meðan við vorum frekar bitlausir í báða enda.
Við vorum slappir varnarlega framan af en bætum okkur í vörninni í lok fyrri hálfleiks. Við getum ekki ætlast til að það sé nóg. Fyrstu 45 mínúturnar vorum við frekar bitlausir sóknarlega og mér fannst menn ekki vera að taka fulla ábyrgð á sínum verkefnum þar.“
FH byrjar ágætlega og það er jafnt á með liðunum fyrsta korterið. Þá taka Fram völdin og leiða leikinn nokkuð örugglega alveg þangað til það eru 15 mínútur til leiksloka. Þá er eins og það kvikni smá neisti hjá FH-ingum og þið gerið ykkur líklega til að bjóða upp á háspennudans í lokinn sem Arnór Máni markvörður Fram kemur síðan í veg fyrir.
„Já, það er rétt. Þá var líka orðið ansi áríðandi að fara gera hluti og þá þorðu menn að taka ábyrgð. Við fórum bara með alltof mörg færi á þeim kafla en við komum okkur í færin og bættum okkar leik. En við getum ekki mætt Íslandsmeisturum Fram og haldið að það sé nóg að spila vel í korter.“
Fljótt á litið er auðvelt að finna ástæðu fyrir þessum úrslitum með því að skoða markvörsluna. Fram er með 15 varða bolta en FH aðeins 6 varða. Hefði markvarslan ekki mátt vera betri?
„Jú alveg klárlega, en markvarslan var í raun bara í takt við varnarleikinn í kvöld eins og vill oft verða í þessu. Leikmennirnir vita það manna best sjálfir. En þetta var bara fyrsti leikur og nú þurfum við bara að vinna vel fram að næsta leik. Við erum að reyna móta nýtt lið og þá þurfum við að vera gagnrýnir á okkur.“
Hvernig finnst þér liðið koma undan sumrinu í samanburði við önnur tímabil?
„Ég er bara búinn að vera nokkuð ánægður með liðið á undirbúningstímabilinu. Strákarnir hafa æft vel. Við erum með fullt af ungum strákum sem við þurfum að brýna hægt og bítandi. Við verðum betri þegar líður á.“
Næsti leikur er á móti Val. Ertu bjartsýnn á góð úrslit á móti Valsmönnum á Hlíðarenda?
„Valur er ærið verkefni og við þurfum að bæta okkur umtalsvert fyrir þann leik,“ sagði Sigursteinn að lokum í samtali við mbl.is.