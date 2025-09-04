Íþróttir | Handbolti | mbl | 4.9.2025 | 20:36

Íslandsmeistarar Fram hófu titilvörnina á sigri gegn FH

Dánjal Ragnarsson og Jón Bjarni Ólafsson eigast við í kvöld.
Dánjal Ragnarsson og Jón Bjarni Ólafsson eigast við í kvöld. mbl.is/Árni Sæberg
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkristinn@mbl.is

Deildarmeistarar FH tóku á móti Íslands- og bikarmeisturum Fram í fyrstu umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Fram 29:25.

Jafnt var á með liðunum í byrjun leiksins og skiptust liðin á að jafna og komast yfir. Það var síðan í stöðunni 5:4 fyrir Fram þar sem leiðir skildu að hluta að minnsta kosti. 

Fram sýndi þá að þeir koma betur undan sumri en Hafnfirðingar og náðu mest 4 marka forystu í stöðunum 15:11 og 16:12. Munurinn á liðunum fólst aðalega í varnarleiknum en vörn FH var oft á tíðum hriplek og áttu skyttur Fram auðvelt með að komast í góð skotfæri sem gerði Daníel Frey Andréssyni erfitt fyrir að verjast í markinu. 

Staðan í hálfleik var 16:12 fyrir Fram. 

Jón Bjarni Ólafsson skoraði 4 mörk í fyrri hálfleik fyrir FH og var langbesti leikmaður FH í fyrri hálfleik. Daníel Freyr Andrésson varði 5 skot. 

Hjá Fram var Ívar Logi Styrmisson með 5 mörk, þar af 3 úr vítum. Rúnar Kárason skoraði sömuleiðis 5 mörk í fyrri hálfleik. Arnór Máni Daðason varði 8 skot. 

FH minnkaði muninn niður í þrjú mörk í stöðunni 16:13 en þá komu þrjú mörk í röð frá Fram og munurinn orðinn 5 mörk í stöðunni 19:14 fyrir Fram. FH náði þá að minnka muninn niður í 4 mörk aftur og gátu í raun gert betur en í hvert sinn sem færi gafst til að saxa á forskot Fram þá mistókst þeim. Skoraði FH aðeins 2 mörk á fyrstu 12 mínútum seinni hálfleiks. 

Fram náði 6 marka forskoti í stöðunni 23:17 með marki frá Dánjal Ragnarsson. FH-ingum tókst þá að minnka muninn niður í 4 mörk í stöðunni 23:19 með tveimur sirkusmörkum frá þeim Símoni Michael Guðjónssyni og Garðari Inga Sindrasyni.

FH fékk tækifæri til að minnka muninn niður í 3 mörk í stöðunni 25:21 og tæplega 7 mínútur eftir af leiknum. Það tókst og vonaðist undirritaður þá eftir spennandi lokamínútum í leiknum. 

Þegar rétt rúmlega 4 mínútur voru eftir gátu FH-ingar minnkað muninn niður í 2 mörk en þá varði Arnór Máni Daðason sitt 14 skot eftir dauðafæri Þóris Inga Þorsteinssonar sem annars átti góðan leik fyrir FH. Fram komst síðan 4 mörkum yfir í kjölfarið í stöðunni 27:23 og vonir FH-ingar orðnar ansi litlar.

FH fékk ítrekuð tækifæri til að minnka muninn og búa til alvöru spennu í lokin en það tókst ekki. Má þar helst nefna Arnór Mána Daðason sem ástæðu fyrir því. 

Fór svo að Fram vann 4 marka sigur á FH.

Þórir Ingi Þorsteinsson og Símon Michael Guðjónsson skoruðu 5 mörk hvor fyrir FH og varði Daníel Freyr Andrésson 6 skot og Jón Þórarinn Þorsteinsson 1 skot.

Rúnar Kárason skoraði 8 mörk fyrir Fram og varði Arnór Máni Daðason 15 skot fyrir Fram og var besti maður vallarins. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Ísland U21 1:2 Færeyjar U21 opna
90. mín. Jóhan Josephsen (Færeyjar U21) fær gult spjald Fyrir að tefja.
Tindastóll 1:0 Fram opna
90. mín. Leik lokið 1:0 sigur Tindastóls! Gríðalega mikilvægur sigur hjá þeim í dag.
Víkingur R. 3:2 Valur opna
90. mín. Leik lokið Frábær sigur Víkinga staðreynd!
Breiðablik 2:1 FH opna
90. mín. Birta Georgsdóttir (Breiðablik) skorar +3 2:1 - Afture Birta! Sending í gegn og Birta skýtur fast niðri í fjær.

Leiklýsing

FH 25:29 Fram opna loka
60. mín. Eiður Rafn Valsson (Fram) skoraði mark
mbl.is
Fleira áhugavert
Talsverð óvissa um næsta gos Þrjár kláfferjur teknar úr umferð Daði ætlar að endurskoða lög um brunatryggingar 17 látnir og 21 slasaður eftir slysið í Lissabon
Fleira áhugavert
Daði ætlar að endurskoða lög um brunatryggingar 17 látnir og 21 slasaður eftir slysið í Lissabon Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi Tók á slökkviliðsstjórann að rifja atburðina upp