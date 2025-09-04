Íslandsmeistarar Fram hófu titilvörnina á sigri gegn FH

Deildarmeistarar FH tóku á móti Íslands- og bikarmeisturum Fram í fyrstu umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Fram 29:25.
Jafnt var á með liðunum í byrjun leiksins og skiptust liðin á að jafna og komast yfir. Það var síðan í stöðunni 5:4 fyrir Fram þar sem leiðir skildu að hluta að minnsta kosti.
Fram sýndi þá að þeir koma betur undan sumri en Hafnfirðingar og náðu mest 4 marka forystu í stöðunum 15:11 og 16:12. Munurinn á liðunum fólst aðalega í varnarleiknum en vörn FH var oft á tíðum hriplek og áttu skyttur Fram auðvelt með að komast í góð skotfæri sem gerði Daníel Frey Andréssyni erfitt fyrir að verjast í markinu.
Staðan í hálfleik var 16:12 fyrir Fram.
Jón Bjarni Ólafsson skoraði 4 mörk í fyrri hálfleik fyrir FH og var langbesti leikmaður FH í fyrri hálfleik. Daníel Freyr Andrésson varði 5 skot.
Hjá Fram var Ívar Logi Styrmisson með 5 mörk, þar af 3 úr vítum. Rúnar Kárason skoraði sömuleiðis 5 mörk í fyrri hálfleik. Arnór Máni Daðason varði 8 skot.
FH minnkaði muninn niður í þrjú mörk í stöðunni 16:13 en þá komu þrjú mörk í röð frá Fram og munurinn orðinn 5 mörk í stöðunni 19:14 fyrir Fram. FH náði þá að minnka muninn niður í 4 mörk aftur og gátu í raun gert betur en í hvert sinn sem færi gafst til að saxa á forskot Fram þá mistókst þeim. Skoraði FH aðeins 2 mörk á fyrstu 12 mínútum seinni hálfleiks.
Fram náði 6 marka forskoti í stöðunni 23:17 með marki frá Dánjal Ragnarsson. FH-ingum tókst þá að minnka muninn niður í 4 mörk í stöðunni 23:19 með tveimur sirkusmörkum frá þeim Símoni Michael Guðjónssyni og Garðari Inga Sindrasyni.
FH fékk tækifæri til að minnka muninn niður í 3 mörk í stöðunni 25:21 og tæplega 7 mínútur eftir af leiknum. Það tókst og vonaðist undirritaður þá eftir spennandi lokamínútum í leiknum.
Þegar rétt rúmlega 4 mínútur voru eftir gátu FH-ingar minnkað muninn niður í 2 mörk en þá varði Arnór Máni Daðason sitt 14 skot eftir dauðafæri Þóris Inga Þorsteinssonar sem annars átti góðan leik fyrir FH. Fram komst síðan 4 mörkum yfir í kjölfarið í stöðunni 27:23 og vonir FH-ingar orðnar ansi litlar.
FH fékk ítrekuð tækifæri til að minnka muninn og búa til alvöru spennu í lokin en það tókst ekki. Má þar helst nefna Arnór Mána Daðason sem ástæðu fyrir því.
Fór svo að Fram vann 4 marka sigur á FH.
Þórir Ingi Þorsteinsson og Símon Michael Guðjónsson skoruðu 5 mörk hvor fyrir FH og varði Daníel Freyr Andrésson 6 skot og Jón Þórarinn Þorsteinsson 1 skot.
Rúnar Kárason skoraði 8 mörk fyrir Fram og varði Arnór Máni Daðason 15 skot fyrir Fram og var besti maður vallarins.