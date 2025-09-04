Íslendingarnir röðuðu inn mörkum í Þýskalandi

Gummersbach og Melsungen skildu jöfn, 28:28, í Íslendingaslag í 2. umferð þýsku 1. deildarinnar í handknattleik karla í kvöld. 13 íslensk mörk litu þar dagsins ljós.
Elliði Snær Viðarsson skoraði sjö mörk fyrir Gummersbach og Teitur Örn Einarsson bætti við tveimur. Guðjón Valur Sigurðsson þjálfar liðið sem kunnugt er.
Arnar Freyr Arnarsson skoraði fjögur mörk fyrir Melsungen en Reynir Þór Stefánsson var ekki í leikmannahópi liðsins.
Blær Hinriksson skoraði þá sex mörk fyrir Leipzig þegar liðið tapaði 29:34 fyrir Lemgo.