Íslands- og bikarmeistarar Fram gerðu góða ferð í Hafnarfjörðinn í kvöld þegar liðið vann deildarmeistara FH í fyrstu umferð Íslandsmóts karla í handbolta.
Einar Jónsson þjálfari liðsins var heilt yfir sáttur með spilamennsku Fram og hafði þetta að segja spurður út í leikinn:
„Við erum með tvo tapaða bolta í fyrri hálfleik sem er nú bara nokkuð gott, sko. Síðan kemur kafli í seinni hálfleik þar sem við töpum 9 boltum og það er auðvitað ekki nógu gott. En heilt yfir vorum við ekki að gera neitt svakalega mikið af mistökum.
En mér fannst við bara spila fínan handbolta hérna í kvöld og vörnin var frábær á köflum. Arnór Máni var góður í markinu og frammistaða liðsins bara nokkuð heilsteypt. Ef við tökum frá 4-5 tæknifeila þá er ég nánast 100% ánægður með þetta.“
Fyrsta korterið er jafnt í leiknum en síðan haldið þið FH liðinu fyrir aftan ykkur nánast allan leikinn. Síðan í lokin þá virðist þið ætla að fara að bjóða FH upp í dans um niðurstöðu leiksins. En þá mætir Arnór Máni og bjargar ykkur. Ertu sammála því?
„Það er bara þannig. Á þessum kafla erum við svolítið að kasta boltanum frá okkur. Það vantaði á þessum tímapunkti einhvern „killer“ til að klára leikinn og síðan tók Rúnar [Kárason] það að sér fyrir okkur. En eigum við ekki að segja að þetta sé bara allt nokkuð eðlilegt?
Við erum vissulega Íslands- og bikarmeistarar en það vita allir að það hefur týnst ansi mikið úr hópnum. Við erum enn þá bara að þróa okkur áfram og nokkrir leikmenn sem eru og þurfa að læra fljótt að það eru þeir sem þurfa á ákveðnum tímapunktum að taka af skarið og drepa leikina.
FH hefði alveg getað gert þetta að leik aftur á þessum tímapunkti en Arnór Máni tók þá nokkur dauðafæri og hjálpaði okkur með þetta. Í heildina held ég að þetta sé bara flott.“
Mætti segja að markvarslan í kvöld hafi skorið úr um hvort liðið endaði uppi sem sigurvegari?
„Já, það er augljós tölfræði sem er mjög auðvelt að fara í. Það og okkar varnarleikur sker úr um þetta. Arnór er klárlega maður leiksins,“ sagði Einar að lokum í samtali við mbl.is.