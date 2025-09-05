„Einn lélegasti leikur okkar í langan tíma“

Bjarni Fritzson, þjálfari ÍR, viðurkenndi að sínir menn hafi ekki verið nægilega góðir þegar liðið tapaði 29:23 fyrir Þór í 1. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Þið byrjuðuð frekar illa og það hélt áfram út allan leikinn. Hvað fór úrskeiðis í kvöld?
„Við klikkuðum náttúrlega á mörgum dauðafærum til að byrja með. Markmaður Þórs var mjög heitur. Þá svona duttum við úr mómentinu. Mér fannst við alveg vera að opna þá mjög mikið til að byrja með og leikurinn var í ágætis jafnvægi fyrst.
Fyrir utan það að markmaðurinn þeirra varði bara allt. Við förum að gera mikið af mistökum og náum engan veginn takti í leikinn eftir það. Við vorum bara ekki nógu góðir,“ sagði Bjarni í samtali við mbl.is eftir leik.
Er eitthvað jákvætt sem þú sérð úr leiknum í dag þrátt fyrir tapið?
„Mér finnst þetta frábær lærdómur af því Þórsarar eru með mjög vel mannað lið, erfiður útivöllur, mikil stemning og svona. Mér fannst við kannski spila smá hræddir við að tapa í stað þess að spila til sigurs.
Það er svolítið gott að finna það. Þó svo að tímabilið hafi verið fínt í fyrra að þá er bara nýtt tímabil og þú þarft að spila handbolta. Það er frábær lærdómur af því að þetta er sárt, við vorum bara að spila mjög illa.
Þetta var svona einn okkar lélegasti leikur í mjög langan tíma en við lærum bara af þessu og höldum áfram. Ég tek líka jákvætt út úr þessu að vörnin var mjög góð.
Keyrslan var bara léleg og sóknarleikurinn líka þannig að við náðum ekkert að nýta það þó að við höfum náð að minka muninn örlítið. Við vöknum á morgun og reynum að vera betri,“ sagði hann að lokum.