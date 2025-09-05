Íþróttir | Handbolti | mbl | 5.9.2025 | 19:57

Eyjamenn byrjuðu á sigri

Elís Þór Aðalsteinsson reynir skot að marki HK í kvöld.
Elís Þór Aðalsteinsson reynir skot að marki HK í kvöld. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV hafði betur gegn HK, 30:29, í fyrstu umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Vestmannaeyjum í kvöld.

Eyjamenn voru við stjórn stóran hluta leiksins. Eftir að HK minnkaði muninn í 8:7 um miðjan fyrri hálfleik náði ÍBV aftur góðum tökum á leiknum og var 15:11 yfir í hálfleik.

Framan af síðari hálfleik voru Eyjamenn með góða forystu en þegar hann var rúmlega hálfnaður fóru HK-ingar að velgja heimamönnum undir uggum og jöfnuðu metin í 28:28 þegar fjórar og hálf mínúta voru eftir.

Allt var í járnum það sem eftir lifði leiks en tókst ÍBV að lokum að knýja fram eins marks sigur.

Dagur Arnarsson var markahæstur hjá ÍBV með sjö mörk og Elís Þór Aðalsteinsson bætti við sex mörkum.

Petar Jokanovic varði 11 skot í marki liðsins.

Markahæstur í leiknum var Haukur Ingi Hauksson með átta mörk fyrir HK. Andri Þór Helgason og Ágúst Guðmundsson bættu við sex mörkum hvor.

