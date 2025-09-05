Daniel Birkelund, þjálfari Þórs, var að vonum ánægður með öruggan 29:23-sigur á ÍR í 1. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Fyrsti leikur í deildinni endar með sigri. Hvernig er tilfinningin eftir leikinn?
„Ég er mjög sáttur. Ég sagði strákunum að þetta væru bara tvö stig, en það er samt miklu meira en ekkert. Það er alltaf mikilvægt að byrja tímabilið vel. Mér fannst við framkvæma leikáætlunina okkar af mikilli festu, margt af því sem við höfðum undirbúið gekk upp.
Við þreytumst í seinni hálfleiknum og þurftum að leggja mikið á okkur, og leikurinn var ekki alltaf fallegur, en við stóðumst pressuna og kláruðum þetta nokkuð örugglega,“ sagði Birkelund í samtali við mbl.is.
Þetta hlýtur að styrkja sjálfstraust liðsins?
„Algjörlega. Þetta gefur okkur bæði sjálfstraust og orku, sérstaklega þar sem við erum nýliðar í deildinni. Það er mikilvægt að sýna strax að við eigum fullt erindi hér, að við getum sótt stig og að það verður engum auðvelt að koma hingað og vinna okkur. Vonandi náum við að byggja ofan á þetta og skapa okkur smá skriðþunga,“ sagði Norðmaðurinn að lokum.