Sannfærandi sigur nýliðanna

Nýliðar Þórs unnu öruggan sigur á ÍR, 29:23, í fyrstu umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Heimamenn byrjuðu leikinn af krafti og höfðu yfirhöndina frá fyrstu mínútu. Þegar 13 mínútur voru liðnar var staðan 8:2 fyrir Þór.
Sterk vörn lagði grunninn að forystunni, ásamt frábærum markvörslum nýliðans Nikola Radivanovic sem varði 13 skot í fyrri hálfleik. Þórður Tandri Ágústsson, sem skoraði fimm mörk, hóf leikinn með látum en fékk rauða spjaldið á 15. mínútu. Það sló þó ekki heimamenn út af laginu og þeir héldu dampi fram að hálfleik, þar sem staðan var 16:10 fyrir Þór.
Í seinni hálfleik hélt þróunin áfram. Þór jók forskotið í 10 mörk þegar um 40 mínútur voru liðnar og tryggði sér öruggan sigur. Lokatölur urðu 29:23 og Þór tekur því fyrstu tvö stigin í deildinni.
Oddur Gretarsson skoraði sex mörk fyrir Þór og þeir Aron Hólm Kristjánsson og Þórður Tandri Ágústsson skoruðu fimm mörk hvor.
Nikola Radovanovic fór hamförum í markinu hjá Þór og varði 20 skot. Var hann með 49 prósent markvörslu.
Hjá ÍR var Baldur Fritz Bjarnason markahæstur með fimm mörk.