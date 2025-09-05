Rúnar Kárason var brattur þegar mbl.is náði honum í viðtal eftir sigurleik á móti FH í fyrsta leik liðanna í Íslandsmótinu í handbolta í gærkvöldi. Fyrstu viðbrögð Rúnars eftir leikinn voru þessi:
„Þetta var bara nokkuð vel spilaður leikur af okkar hálfu. Það var gott jafnvægi á þessu og við náðum að halda dampi þrátt fyrir að vera búnir að missa þrjá sterka leikmenn. Liðsvinnan er samt sem áður sú sama og í lok síðasta tímabils og það verður okkar aðalsmerki þangað til einhver hættir að vera bráðefnilegur og verður bara geggjaður eins og Reynir Þór í fyrra. Við treystum bara á að einhver fari að detta inn svo ég þurfi ekki að vera að skora svona mikið í hverjum leik,“ sagði átta marka maðurinn Rúnar hlæjandi.
Þið skiljið FH eftir um miðjan fyrri hálfleik, haldið þeim 3-4 mörkum fyrir aftan ykkur allan leikinn en bjóðið þeim samt upp á þann möguleika að gera þetta að spennuleik í lokinn, sem þeim tókst samt sem áður ekki.
„Já, þetta var svolítil keppni í mistökum í lokin og bæði lið að fara heimskulega með boltann. Þeir fara illa með færin en við meira illa með boltann. Síðan bara skoruðum við og þeir ekki. En hvað það var sem skar úr um þetta þá tókst okkur að landa þessu að lokum.“
Það virtist sem svo að FH ætti í miklum vandræðum með að verjast ykkur á köflum í leiknum. Spurningin er hvort það hafi verið sterkur sóknarleikur Fram eða lélegur varnarleikur FH sem varð þess valdandi?
„Mér fannst við spila mjög agað og vorum vel skipulagðir. Þegar það tekst og þú ert með plan sem þú vinnur eftir þá er erfitt að verjast þér. Við létum FH klárlega hafa fyrir hlutunum. Hvort FH finnist þeir eiga eitthvað inni varnarlega þá er svarið alveg pottþétt en ég ætla ekki að fara gjaldfella vörnina þeirra því mér finnst mjög erfitt að spila á móti FH öllu jafna.“
Eitthvað sem þér fannst standa upp úr í kvöld?
„Já, fínasta mæting í kvöld. Bæði stuðningsmenn Fram og FH voru með góða mætingu. Gaman að þetta sé farið af stað aftur og menn líta almennt vel út,“ sagði Rúnar að lokum í samtali við mbl.is.