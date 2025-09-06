„Ekki nógu gott“ að skora 10 mörk

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir spilaði sinn fyrsta leik í úrvalsdeild kvenna í handbolta eftir nokkur ár í atvinnumennsku í dag þegar Haukar töpuðu, 30:27, fyrir ÍR.
„Leikurinn spilaðist ekki nógu vel af okkar hálfu. Mér fannst við ekki fylgja leikskipulagi eins og við ætluðum að gera. Við ætluðum að vera fastar fyrir í vörninni og loka betur á þær. Við hefðum getað verið klókari sóknarlega og hreyft okkur betur án bolta,“ sagði Jóhanna í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Við þurfum að einbeita okkur að því hvað við getum gert betur, skoða leikinn, fara yfir þetta og eiga góða æfingaviku fyrir næsta leik.
Við þurfum að nýta þetta til að styrkja okkur og líta inn á við og sjá hvað við þurfum að gera uppi í hausnum á okkur til að ná miklu betri frammistöðu en við sýndum í dag.“
Jóhanna kom heim úr atvinnumennsku í sumar og þetta var fyrsti leikur hennar í íslensku deildinni í nokkur ár.
„Það er gaman að vera komin heim aftur og að vera í þessu Haukaliði og skemmtilegur heimavöllur en leiðinlegt að tapa fyrsta leiknum.“
Jóhanna var markahæst í Haukaliðinu með tíu mörk en var þrátt fyrir það ekki sátt með sína frammistöðu.
„Það er ekki nógu gott fyrst við töpuðum.“