„Vá. Það er held ég ekki til neitt orð til að lýsa tilfinningunni eftir svona leik. Bara geðveikur leikur hjá stelpunum, ótrúlega góðar,“ sagði Grétar Áki Andersen þjálfari ÍR í úrvalsdeild kvenna í handbolta eftir 30:27-sigur gegn Haukum í dag.
„Stelpurnar voru frábærar á undirbúningstímabilinu og þetta er gjörsamlega í takt við undirbúningstímabilið okkar. Þetta var geðveikur leikur, við vorum ógeðslega góðar varnarlega og sóknarlega, agaðar og gerðum þetta ógeðslega vel og já, ég bjóst smá við þessu,“ sagði Grétar við mbl.is eftir sigurinn.
Er það að sigra svona sterkt lið í fyrstu umferð ekki stiga ykkur til höfuðs?
„Nei, nei. Við tökum þessu bara rólega, einn leik í einu, sama gamla tuggan, en við erum hátt uppi og erum búnar að spila drullu vel á undirbúningstímabilinu. Við erum ógeðslega ánægð með hópinn okkar og hvernig við erum búin að vera að æfa og það sýndi sig í dag, held ég, í gæðunum sem við höfum inni á vellinum þegar við erum að spila svona eins og við gerðum í dag, en við spilum bara eins og við gerum í dag þegar við spilum eftir okkar gildum sem við ákváðum fyrir tímabilið.
Þá eru allir vegir færir fyrir þetta lið og við munum alltaf lyfta okkur upp á hærra plan ef þetta verður svona áfram.“
Sif Helgadóttir, markmaður, kom til ÍR í sumar og átti góðan leik í dag og varði mikilvæg skot og hjálpaði ÍR að halda forskotinu.
„Frábær í dag og hún passar svo fullkomlega inn í þennan hóp. Ógeðslega lífsglög og er búin að æfa ótrúlega vel með okkur í sumar, ég er mega sáttur með hana.“
Þetta var fyrsti leikur ÍR á tímabilinu en liðið er ekki með nein markmið fyrir tímabilið.
„Við erum ekki með nein ákveðin markmið þannig séð. Ef við mætum í alla leiki eftir þeim gildum sem ég nefndi áðan þá getum við unnið á móti öllum liðum og ef við mætum ekki eftir þeim þá getum við tapað á móti öllum liðum, þannig er staðan á deildinni núna, hún er búin að breytast svo mikið.“