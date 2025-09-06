Hef aldrei séð annað eins

Stjarnan er úr leik í umspili um sæti í Evrópudeildinni eftir naumt tap gegn Minaur Baia Mare 27:26 eftir vítakeppni. Töpin verða líklega ekki meira svekkjandi að sögn Hrannars Guðmundssonar þjálfara Stjörnunnar eftir leikinn í dag. Hrannar hafði þetta að segja spurður út í leikinn:
„Við fórum með gríðarlega mörg dauðafæri og erum að klikka úr fleiri dauðafærum en þeir úr skotum utan af velli. Þó við værum undir þá leið mér samt alltaf eins og við værum að fara taka þá. Ég sagði líka við strákana í öllum hléum að halda bara áfram því við myndum á endanum ná þeim og það gerðist. Síðan kemur eitthvað galið mark frá þeim þarna í lokin upp í samskeytin. Mark sem leikmenn skora bara einu sinni í lífinu.“
Stjarnan óð í tækifærum til að jafna leikinn en alltaf þegar sú staða kom upp, sem var oft, þá var eins og sóknarleikur ykkar færi að ströggla og velti ég því fyrir mér hvort leikmenn hafi verið of hræddir við að taka af skarið á slíkum tímapunktum eða bara hreinlega stressaðir?
„Ég er ekki alveg klár á því hvað var í gangi á þessum tímapunktum, en jú, það voru alveg skrýtnar ákvarðanir þarna inni á milli hjá okkur. Já, það er rétt, við gátum svo oft jafnað þennan leik og það kom blessunarlega þarna á síðustu mínútunni. En þetta er gríðarlega svekkjandi því við töpuðum ekki fyrir betra liði í dag, við töpuðum fyrir liði sem við áttum að vinna. Það er mest pirrandi.“
Stemmningin var til fyrirmyndar í Mýrinni í kvöld bæði hjá áhorfendum og leikmönnum. Leikmenn fögnuðu hverri einustu vörn og hverju einasta marki eins og heimsmeistarar. Það fór mikið í taugarnar á andstæðingnum sem spilaði oft og tíðum grófan og óíþróttamannslegan leik. Sem dæmi átti Milan Kotrc að fá rautt spjald þegar hann réðst á leikmann Stjörnunnar á 27. mínútu fyrri hálfleiks en fékk bara 2 mínútur. Getur verið að dómararnir hafi verið smeykir við að dæma fastar á rúmenska liðið?
„Ég veit það ekki alveg. Ég held þeir hafi heilt yfir dæmt þetta ágætlega. En þetta lið. Þetta eru stórir og sterkir strákar sem létu oft og tíðum eins og þeir væru litlir karlar inni á vellinum, hentu sér niður í tíma og ótíma. Ég hef bara aldrei séð annað eins hjá svona fullvaxta karldýrum. En þetta er atvinnumannalið og við gerum jafntefli í venjulegum leiktíma við lið sem við áttum að vinna,“ sagði Hrannar í samtali við mbl.is.