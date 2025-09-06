Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.9.2025 | 15:26

ÍR vann fyrsta leikinn

Inga Dís Jóhannsdóttir sækir að marki ÍR-inga fyrr á árinu.
Inga Dís Jóhannsdóttir sækir að marki ÍR-inga fyrr á árinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Haukar tóku á móti ÍR á Ásvöllum í fyrstu umferð í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. ÍR vann leikinn 30:27. 

ÍR átti mjög jafnan og góðan fyrri hálfleik og leiddi lengst af og náði mest þriggja marka forskoti.

Haukar náðu að minnka muninn og jafna í 14:14 í lokasókn fyrri hálfleiks og þannig var staðan þegar liðin gengu í búningsklefa. 

ÍR byrjaði seinni hálfleikinn gríðarlega vel og var fjórum mörkum yfir eftir tíu mínútur, 16:20, og var með yfirhöndina í seinni hálfleik.

Haukar náðu aldrei að jafna metin í sienni hálfleik og leikurinn endaði 30:27 fyrir ÍR.

