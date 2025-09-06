Íslandsmeistararnir með nauman sigur

Íslandsmeistarar Vals unnu Selfoss, 28:25, í fyrstu umferð Íslandsmótsins í handknattleik á Selfossi í dag.
Jafnræði var á milli liðanna mest allan leikinn og voru Selfssyingar yfir í langan tíma.
Undir lok leiks var Valsliðið hins vegar betra og náði þriggja marka forystu þegar fimm mínútur voru eftir og létu hana ekki frá sér.
Lovísa Thompson skoraði mest í liði Vals eða sjö mörk en hjá Selfossi skoruðu Mia Kristin Syverud og Arna Kristín Einarsdóttir sex mörk hvor.
Mörk Selfoss: Mia Kristin Syverud 6, Arna Kristín Einarsdóttir 6, Ída Bjarklind Magnúsdóttir 4, Harpa Valey Gylfadóttir 4, Hulda Dís Þrastardóttir 3, Sara Dröfn Ríkharðsdóttir 2.
Varin skot: Ágústa Tanja Jóhannsdóttir 12.
Mörk Vals: Lovísa Thompson 7, Þórey Anna Ásgeirsdóttir 6, Arna Karitas Eiríksdóttir 4, Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 4, Hildur Björnsdóttir 3, Mariam Eradze 2, Guðrún Hekla Traustadóttir 1, Ásdís Þóra Ágústsdóttir 1.
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 15.