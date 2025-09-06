KA gerði góða ferð á Selfoss

KA hafði betur gegn nýliðum Selfoss, 33:30, á útivelli í fyrstu umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Selfossi í kvöld.
Staðan í hálfleik var 16:15 fyrir Selfossi en Akureyringarnir reyndust sterkari í seinni hálfleik.
Bjarni Ófeigur Valdimarsson var markahæstur hjá KA með níu mörk. Hannes Höskuldsson gerði átta fyrir Selfoss.
Mörk Selfoss: Hannes Höskuldsson 8, Jason Dagur Þórisson 7, Jónas Karl Gunnlaugsson 4, Sölvi Svavarsson 4, Álvaro Fernández 2, Tryggvi Sigurberg Traustason 2, Gunnar Kári Bragason 1, Haukur Páll Hallgrímsson 1, Valdimar Örn Ingvarsson 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 14.
Mörk KA: Bjarni Ófeigur Valdimarsson 9, Morten Linder 7, Jens Bragi Bergþórsson 6, Logi Gautason 5, Giorgi Dikhaminjia 3, Einar Birgir Stefánsson 3.
Varin skot: Bruno Bernat 16.